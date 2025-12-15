Детей заперли в спортзале после нападения на учителя в школе Петербурга

В Санкт-Петербурге 15-летний ученик школы № 191 напал на преподавателя математики. Стали известны подробности произошедшего.
Это случилось в понедельник, 15 декабря. По предварительным данным, девятиклассник пришел исправлять контрольную работу и прихватил с собой нож. Он ударил учительницу не менее трех раз в спину.
Пострадавшую госпитализировали. Чтобы обезопасить испуганных учеников, их отвели в спортивный зал. Помещение заперли, чтобы в случае чего на детей не напали.
Известно, что мать подростка работает в этой же школе учителем истории. Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство».