Детей заперли в спортзале после нападения на учителя в школе Петербурга

Учительницу увезли с ножевыми ранениями в больницу, других пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге 15-летний ученик школы № 191 напал на преподавателя математики. Стали известны подробности произошедшего.

Это случилось в понедельник, 15 декабря. По предварительным данным, девятиклассник пришел исправлять контрольную работу и прихватил с собой нож. Он ударил учительницу не менее трех раз в спину.

Пострадавшую госпитализировали. Чтобы обезопасить испуганных учеников, их отвели в спортивный зал. Помещение заперли, чтобы в случае чего на детей не напали.

Известно, что мать подростка работает в этой же школе учителем истории. Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство».