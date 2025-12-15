Без вести пропавшего рыбака ищут у водоема под Лугой

В Лужском районе без вести пропал 47-летний мужчина. Ранее он ушел на рыбалку в районе деревни Ретунь и больше не вернулся. Взволнованные родственники и близкие позвонили спасателям. Они до сих пор пытаются его найти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
— Для проведения поисково-спасательных работ привлекли силы и средства Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленобласти, поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга и добровольцы поискового отряда «Пойдем Найдем», — рассказали в ведомстве.
Спасатели напомнили, что выход на неокрепший лед очень опасен. Они призвали соблюдать правила безопасности, ведь это поможет избежать трагедии.
