Без вести пропавшего рыбака ищут у водоема под Лугой

Спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

В Лужском районе без вести пропал 47-летний мужчина. Ранее он ушел на рыбалку в районе деревни Ретунь и больше не вернулся. Взволнованные родственники и близкие позвонили спасателям. Они до сих пор пытаются его найти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

— Для проведения поисково-спасательных работ привлекли силы и средства Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленобласти, поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга и добровольцы поискового отряда «Пойдем Найдем», — рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что выход на неокрепший лед очень опасен. Они призвали соблюдать правила безопасности, ведь это поможет избежать трагедии.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 15 декабря в Северную столицу снова вернулась осенняя погода. Во второй половине дня морозы уступят место небольшому теплу.