В Омске 18-летний студент пойдет под суд за продажу своих банковских карт

«Согласившись, он через посредника — своего приятеля — в нарушение условий договоров обслуживания передал банковские и абонентскую карту, а также удаленный доступ к управлению его банковскими счетами третьим лицам. Однако вместо обещанных денег через несколько дней получил уведомление о блокировке всех принадлежащих ему счетов и карт, поскольку они использовались неизвестными лицами для совершения неправомерных операций», — говорится в официальном сообщении.