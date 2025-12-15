Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 18-летний студент пойдет под суд за продажу своих банковских карт

Центральный районный суд Омска рассмотрит первое в регионе уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Как сообщили в понедельник, 15 декабря 2025 года, в пресс-службе СУ СКР по Омской области, обвиняемым стал 18-летний студент колледжа.

Источник: Freepik

По версии следствия, молодому человеку поступило предложение продать две банковские карты и сим-карту сотового оператора за 23 тысячи рублей. Посредником стал приятель фигуранта.

«Согласившись, он через посредника — своего приятеля — в нарушение условий договоров обслуживания передал банковские и абонентскую карту, а также удаленный доступ к управлению его банковскими счетами третьим лицам. Однако вместо обещанных денег через несколько дней получил уведомление о блокировке всех принадлежащих ему счетов и карт, поскольку они использовались неизвестными лицами для совершения неправомерных операций», — говорится в официальном сообщении.

Молодой омич был задержан. Его позиция не представлена. В отношении его приятеля проводится проверка по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций, совершенных посредником).

По предварительным данным, посредник передал карты обвиняемого курьеру, личность которого, а также других участников противоправной деятельности выясняется.

По статье предусматривается наказание от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.