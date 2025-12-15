В Омске 18-летний студент пойдет под суд за продажу своих банковских карт

По версии следствия, молодому человеку поступило предложение продать две банковские карты и сим-карту сотового оператора за 23 тысячи рублей. Посредником стал приятель фигуранта.
«Согласившись, он через посредника — своего приятеля — в нарушение условий договоров обслуживания передал банковские и абонентскую карту, а также удаленный доступ к управлению его банковскими счетами третьим лицам. Однако вместо обещанных денег через несколько дней получил уведомление о блокировке всех принадлежащих ему счетов и карт, поскольку они использовались неизвестными лицами для совершения неправомерных операций», — говорится в официальном сообщении.
Молодой омич был задержан. Его позиция не представлена. В отношении его приятеля проводится проверка по ч. 5 ст. 187 УК РФ (передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций, совершенных посредником).
По предварительным данным, посредник передал карты обвиняемого курьеру, личность которого, а также других участников противоправной деятельности выясняется.
По статье предусматривается наказание от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.