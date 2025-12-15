После нападения подростка на учительницу в Петербурге возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения школьника на учительницу.
— Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Комплекс следственных действий направлен на установление всех деталей произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Напомним, все произошло утром 15 декабря в школе № 191 на улице Белорусской. Девятиклассник договорился с 29-летней преподавательницей прийти до занятий, чтобы переписать контрольную работу. Когда учительница отвернулась к доске, подросток нанес ей не менее трех ударов ножом в спину. По данным следствия, причиной преступления стала плохая оценка по математике.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. Позже в здании школы сотрудник полиции обнаружил и самого нападавшего. Подросток был найден с ранениями и также доставлен в больницу. Обстоятельства получения им травм сейчас устанавливаются.