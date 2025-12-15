В Купино будут судить предпринимательницу за пачки немаркированных сигарет

По версии следствия, индивидуальный предприниматель Ольга Кошелева скупала сигареты без акцизных марок в Омске с 2022 по апрель 2024 года. Часть продукции она отправляла военнослужащим, часть — продавала в собственном магазине. При обыске у неё изъяли 3277 пачек.