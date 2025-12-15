Ричмонд
В Купино будут судить предпринимательницу за пачки немаркированных сигарет

Женщину обвиняют в хранении и продаже табака без акцизных марок на сумму 422 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Купинском районе Новосибирской области начнётся суд над местной предпринимательницей. Её обвиняют в незаконном обороте немаркированных сигарет в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель Ольга Кошелева скупала сигареты без акцизных марок в Омске с 2022 по апрель 2024 года. Часть продукции она отправляла военнослужащим, часть — продавала в собственном магазине. При обыске у неё изъяли 3277 пачек.

Общая стоимость изъятой продукции составила 422 733 рубля, что является крупным размером. Судебное заседание назначено на 24 декабря 2025 года.