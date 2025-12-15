Ричмонд
У петербуржца вымогали 1,4 млн рублей и заставляли отправиться на СВО по контракту

В Санкт-Петербурге задержали трех человек по подозрению в вымогательстве 1,4 млн рублей у земляка. Также потерпевшего вынуждали подписать контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы для получения денежных средств.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, за выплату 1,4 млн рублей фигуранты обещали петербуржцу не распространять сведения о якобы его противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Вынуждая подписать контракт, злоумышленники планировали получить от потерпевшего расписку о добровольной передаче денежных средств и оформить нотариальную доверенность на управление банковскими счетами.

Им не удалось реализовать преступный умысел, так как петербуржец обратился в полицию. Задержанные стали фигурантами дела, возбужденного по ст. 163 УК РФ. Двоих из них заключили под стражу, третий находится под домашним арестом.

