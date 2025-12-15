В Омской области пожар в частном доме унёс жизнь 62-летнего мужчины

Следователи выясняют причины смертельного пожара в Нижнеомском районе. Возгорание произошло вечером 12 декабря около 21:30 в частном доме в деревне Бещаул.
По предварительным данным, в огне погиб 62-летний мужчина. Причиной смерти стало острое отравление продуктами горения. Что именно привело к пожару, сейчас устанавливается.
Следственное управление СК России по Омской области проводит проверку, по её итогам будет принято процессуальное решение.
Следователи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: не оставлять включённые электроприборы и газовые горелки без присмотра, следить за состоянием электропроводки, не перегружать сети, проверять исправность печного отопления и устанавливать пожарные извещатели.