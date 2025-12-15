В Омской области пожар в частном доме унёс жизнь 62-летнего мужчины

Следователи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности: не оставлять включённые электроприборы и газовые горелки без присмотра, следить за состоянием электропроводки, не перегружать сети, проверять исправность печного отопления и устанавливать пожарные извещатели.