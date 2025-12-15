Под Волгоградом задержали двоих мужчин за вымогательство 1 миллиона рублей

10 декабря 2025 года подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии. В ходе обыска у них изъяли пистолет калибра 5,6 мм, а также 27 патронов к нему. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».