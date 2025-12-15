Под Волгоградом задержали двоих мужчин за вымогательство 1 миллиона рублей

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в Волжском 37-летний предприниматель обратился в полицию, заявив, что двое его знакомых требуют у него миллион рублей, угрожая насилием.
35-летний ранее судимый житель Среднеахтубинского района и 42-летний волжанин, зная о наличии у потерпевшего крупной суммы наличности, в период с октября по ноябрь 2025 года настаивали на выплате денежных средств, ссылаясь на ранее якобы данное обещание. Мужчина не смог сам решить конфликт и обратился за помощью в правоохранительные органы.
10 декабря 2025 года подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии. В ходе обыска у них изъяли пистолет калибра 5,6 мм, а также 27 патронов к нему. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Им грозит до 7 лет лишения свободы.