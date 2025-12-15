Минчанин калечил птиц возле ТЦ и получил уголовное дело

В начале осени недалеко от одного из торговых центров в Минске горожане заметили молодого человека, который намеренно причинял увечья птицам. Они сразу же позвонили в милицию. Задержанный минчанин рассказал, что в этот день был очень расстроен критикой со стороны преподавателя. Он добавил, что свою агрессию решил выплеснуть именно таким образом.