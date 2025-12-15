Минчанин калечил птиц возле ТЦ и получил уголовное дело. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.
В начале осени недалеко от одного из торговых центров в Минске горожане заметили молодого человека, который намеренно причинял увечья птицам. Они сразу же позвонили в милицию. Задержанный минчанин рассказал, что в этот день был очень расстроен критикой со стороны преподавателя. Он добавил, что свою агрессию решил выплеснуть именно таким образом.
Для того, чтобы установить мотивы такого странного поведения жителя Минска, проводилась судебно-психиатрическая экспертиза. Установлено, что задержанный страдает психическим расстройством (заболеванием) в форме смешанного расстройства личности. В ГКСЭ добавили, что он может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В пресс-службе ведомстве отметили, что у минчанина в последнее время были сложности в коммуникации, адаптации в социуме. Мужчина вел замкнутый образ жизни, был одинок, эмоционально неустойчив, не общителен.
«Сам он никаких странностей в своем поведении не замечал», — говорится в сообщении.
По указанному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса.
