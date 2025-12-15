Под Омском улетела в кювет «Мазда», водитель погиб

В понедельник, 15 декабря, в Омской области произошла авария на дороге со смертельным исходом. Участвовало в ней только одно авто.
УМВД по Омской области уточнило: в 13:30 часов в дежурную часть ОМВД по Таврическому району пришло сообщение о ДТП с летальным исходом.
Прибывшие на место полицейские установили: водитель «Мазды Демио», мужчина 1975 года рождения, проезжая по дороге Омск-Русская поляна, в районе 54-го километра не справился с рулем и съехал в левый от хода его движения кювет.
В результате автомобилист умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Окончательно причины и детали аварии установят в процессе проверки.
