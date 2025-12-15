В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу — приговор суда

По информации суда, в период 2022—2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.