Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу — приговор суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

По информации суда, в период 2022—2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.

«Суд, рассмотрев в закрытом заседании уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сакского района, вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступлений», — сказано в сообщении.

Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, причинённого потерпевшей. С осужденного в пользу несовершеннолетней взыскано 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию.