В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу — приговор суда

По информации суда, в период 2022—2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.
«Суд, рассмотрев в закрытом заседании уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сакского района, вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступлений», — сказано в сообщении.
Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.
«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, причинённого потерпевшей. С осужденного в пользу несовершеннолетней взыскано 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке», — добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию.