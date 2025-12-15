«Раскаиваюсь»: полиция задержала уфимку, избившую в подъезде 6-летнего сына

В Уфе полиция задержала 34-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком обращении с собственным малолетним сыном. Как сообщает МВД Башкирии, поводом для проверки стала публикация в интернете видео, на котором в подъезде дома на улице Транспортной женщина ведет себя агрессивно, нецензурно выражается и наносит ребенку удары.