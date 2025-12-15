«Раскаиваюсь»: полиция задержала уфимку, избившую в подъезде 6-летнего сына

В Уфе полиция задержала 34-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком обращении с собственным малолетним сыном. Как сообщает МВД Башкирии, поводом для проверки стала публикация в интернете видео, на котором в подъезде дома на улице Транспортной женщина ведет себя агрессивно, нецензурно выражается и наносит ребенку удары.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность фигурантки. Женщина полностью признала свою вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она была доставлена в отдел полиции.
— Была под воздействием алкоголя. Впредь такого не повторится. Я раскаиваюсь, — заявила уфимка.
В целях безопасности ее шестилетний сын временно помещен в семейный центр Уфы. Все собранные материалы переданы в следственные органы Следственного комитета России по Башкирии, где уже возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Напомним, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял это расследование на личный контроль и затребовал от руководителя республиканского следственного управления Владимира Архангельского подробный доклад о ходе следствия. Ситуация также находится на контроле прокуратуры Башкирии, которая проводит собственную проверку.
