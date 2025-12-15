Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детей

Однако ГКУ «ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району» вплоть до 31 мая 2025 года продолжал начислять выплаты, предусмотренные многодетным семьям, так как не было извещено о расторжении договора с опекуном. Сотрудники соцзащиты узнали об этом только в июне 2025 года, когда к ним обратился новый опекун троих детей. На основании предоставленных в соцзащиту сведений, выплаты бывшему опекуну прекратили. ГКУ «ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району» обратился с иском о взыскании неправомерно полученных средств в период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2025 года.