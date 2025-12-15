Ричмонд
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани

КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании помощи ребенку в Краснодарском крае, который скончался в лечебном учреждении.

Источник: Следственный комитет РФ

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в Краснодарском крае», — говорится в сообщении СК России.

Как сообщает ведомство со ссылкой на социальные сети, в Краснодарском крае после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. По данным из соцсетей, на которые ссылается СК, это уже третий случай смерти младенца в данном лечебном учреждении.

В СУСК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).