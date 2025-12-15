Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани

Как сообщает ведомство со ссылкой на социальные сети, в Краснодарском крае после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. По данным из соцсетей, на которые ссылается СК, это уже третий случай смерти младенца в данном лечебном учреждении.