Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в больнице на Кубани

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в Краснодарском крае», — говорится в сообщении СК России.
Как сообщает ведомство со ссылкой на социальные сети, в Краснодарском крае после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. По данным из соцсетей, на которые ссылается СК, это уже третий случай смерти младенца в данном лечебном учреждении.
В СУСК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).