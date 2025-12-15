Неизвестный с битой напал на мужчину из-за просьбы не шуметь у дома в Петербурге

Семейная пара из дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге решила выгулять собаку. Выйдя из парадной, она заметила под окнами громкую компанию. Мужчина попросил незнакомцев не шуметь и отъехать немного дальше, на что получил согласие. Однако спустя считанные минуты один их агрессоров, в руках которого были нож и бейсбольная бита, напал на петербуржца со спины, сообщил 78.ru.