Неизвестный с битой напал на мужчину из-за просьбы не шуметь у дома в Петербурге

После разборок в Красногвардейском районе пострадавший оказался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Семейная пара из дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге решила выгулять собаку. Выйдя из парадной, она заметила под окнами громкую компанию. Мужчина попросил незнакомцев не шуметь и отъехать немного дальше, на что получил согласие. Однако спустя считанные минуты один их агрессоров, в руках которого были нож и бейсбольная бита, напал на петербуржца со спины, сообщил 78.ru.

— После этого хулиган сел за руль машины и попытался сбить женщину, — добавил телеканал.

На место вызвали наряд вневедомственной охраны. Но дерзкую компанию застать не удалось, она скрылась во дворах. Из-за случившегося семейная пара обратилась за помощью в больницу. У мужчины диагностировали трещину в скуловой кости.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об инциденте в школе в Красногвардейском районе. Ученик 9 класса пришел переписать контрольную работу, а когда учительница отвернулась, то он ударил ее ножом.