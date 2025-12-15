Ричмонд
В страшном ДТП под Самарой погибла 85-летняя женщина

Авария случилась около 11:20 на 115-м километре автодороги.

Источник: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Утром 15 декабря на трассе Самара — Волгоград в Безенчукском районе произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля «ВАЗ-2107» погибла 85-летняя пассажирка, а 78-летний водитель «Жигулей» госпитализирован с травмами.

Предварительно установлено, что грузовой автомобиль Volvo, перевозивший партию игрушек, допустил занос, выехал на встречную полосу и врезался в «семёрку», двигавшуюся из Саратова в сторону Чапаевска.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, экипаж ГИБДД и скорая помощь. Спасателям пришлось проводить работы по деблокированию и стабилизации автомобилей. К сожалению, женщина, находившаяся в «ВАЗ-2107», погибла на месте до приезда медиков.

Сейчас на месте работают следователи и автоинспекторы. Они опрашивают очевидцев, изучают записи с видеорегистраторов и проводят все необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину трагедии. Движение на участке аварии было временно ограничено.