Искавшая легких денег жительница Казани выплатит Ларисе Долиной 15 млн рублей

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой масштабной мошеннической схемы. Аферисты убедили певицу продать элитную квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей, а также перевести им личные сбережения. В результате сделки пострадавшей оказалась и покупатель недвижимости Полина Лурье. Суд признал сделку недействительной и вернул права на жилье Долиной, оставив Лурье и без квартиры, и без денег. Сейчас судебные тяжбы между сторонами продолжаются: 16 декабря дело рассмотрит Верховный суд РФ.