Искавшая легких денег жительница Казани выплатит Ларисе Долиной 15 млн рублей

Суд обязал жительницу Казани выплатить народной артистке РФ Ларисе Долиной почти 15 млн рублей. Женщина признана виновной в пособничестве мошенникам: через ее счета выводились похищенные у певицы средства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Согласно материалам дела, женщина стала классическим «дропом» — человеком, через чьи счета мошенники выводят украденное. Находясь в декретном отпуске и имея крупные долги, женщина искала подработку. Некий знакомый по имени Артур предложил ей схему «легкого заработка».
Действуя по инструкции, она оформила на себя банковскую карту, купила простой смартфон и новую сим-карту. Деньги на технику женщине даже пришлось занимать у сестры. Все это она передала заказчику, получив обещанные 20 тысяч рублей, и сразу после этого «работодатель» испарился.
В суде женщина заявила, что действовала осознанно. Свой поступок она объяснила тяжелым финансовым положением, необходимостью содержать ребенка и блокировкой собственных счетов из-за долгов. Теперь вместо заработанных 20 тысяч ей предстоит возместить ущерб в 750 раз больше.
Как отмечает издание, всего в иске фигурируют еще девять человек. Их счета также использовались мошенниками для обналичивания украденных у певицы денег. Общая сумма требований ко всем участникам схемы составляет около 54 млн рублей.
В прошлом году Лариса Долина стала жертвой масштабной мошеннической схемы. Аферисты убедили певицу продать элитную квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей, а также перевести им личные сбережения. В результате сделки пострадавшей оказалась и покупатель недвижимости Полина Лурье. Суд признал сделку недействительной и вернул права на жилье Долиной, оставив Лурье и без квартиры, и без денег. Сейчас судебные тяжбы между сторонами продолжаются: 16 декабря дело рассмотрит Верховный суд РФ.