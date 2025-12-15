Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искавшая легких денег жительница Казани выплатит Ларисе Долиной 15 млн рублей

Вынесено судебное решение по одному из эпизодов хищения активов Ларисы Долиной. Выступавшая в роли ответчика по делу жительница Татарстана предоставила свои банковские реквизиты аферистам за символическое вознаграждение. Теперь она обязана компенсировать все денежные средства, прошедшие через ее счета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд обязал жительницу Казани выплатить народной артистке РФ Ларисе Долиной почти 15 млн рублей. Женщина признана виновной в пособничестве мошенникам: через ее счета выводились похищенные у певицы средства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Согласно материалам дела, женщина стала классическим «дропом» — человеком, через чьи счета мошенники выводят украденное. Находясь в декретном отпуске и имея крупные долги, женщина искала подработку. Некий знакомый по имени Артур предложил ей схему «легкого заработка».

Действуя по инструкции, она оформила на себя банковскую карту, купила простой смартфон и новую сим-карту. Деньги на технику женщине даже пришлось занимать у сестры. Все это она передала заказчику, получив обещанные 20 тысяч рублей, и сразу после этого «работодатель» испарился.

В суде женщина заявила, что действовала осознанно. Свой поступок она объяснила тяжелым финансовым положением, необходимостью содержать ребенка и блокировкой собственных счетов из-за долгов. Теперь вместо заработанных 20 тысяч ей предстоит возместить ущерб в 750 раз больше.

Как отмечает издание, всего в иске фигурируют еще девять человек. Их счета также использовались мошенниками для обналичивания украденных у певицы денег. Общая сумма требований ко всем участникам схемы составляет около 54 млн рублей.

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой масштабной мошеннической схемы. Аферисты убедили певицу продать элитную квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей, а также перевести им личные сбережения. В результате сделки пострадавшей оказалась и покупатель недвижимости Полина Лурье. Суд признал сделку недействительной и вернул права на жилье Долиной, оставив Лурье и без квартиры, и без денег. Сейчас судебные тяжбы между сторонами продолжаются: 16 декабря дело рассмотрит Верховный суд РФ.