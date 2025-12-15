От собственника затонувшего в Преголе судна требуют выплаты 17 млн рублей

Напомним, что информация о затонувшем судне поступила в январе 2024 года. Тогда же сообщалось, что судно не эксплуатировалось, не создает помех для судоходства и разлива нефтепродуктов не наблюдается. На его борту никого не было. Решался вопрос о поднятии судна и устранению причин течи.