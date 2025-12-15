От собственника затонувшего в Преголе судна требуют выплаты 17 млн рублей

Росприроднадзор направил собственнику затонувшего прогулочного катера «Нева» претензионное письмо на сумму свыше 17 млн рублей за вред, причиненный реке Преголя в Калининграде.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы установили, что пассажирский теплоход 1960 года постройки, потонувший у причальной стенки на улице Ялтинской, негативно влияет на состояние реки. 17 млн рублей — это размер ущерба, рассчитанный согласно утвержденной методике.
«В случае отказа собственника судна добровольно возместить вред, ведомство обратится в суд для принудительного взыскания», — уточнили в Росприроднадзоре.
Напомним, что информация о затонувшем судне поступила в январе 2024 года. Тогда же сообщалось, что судно не эксплуатировалось, не создает помех для судоходства и разлива нефтепродуктов не наблюдается. На его борту никого не было. Решался вопрос о поднятии судна и устранению причин течи.