Трое детей отравились угарным газом в Уфе: всему виной случившийся на выходных пожар

В минувшую субботу, 13 декабря, в уфимскую городскую детскую клиническую больницу № 17 поступили трое детей, пострадавших от отравления угарным газом во время пожара. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
После осмотра врачей в стационар в тяжелом состоянии был госпитализирован самый младший из пострадавших — годовалый ребенок.
По словам министра, за выходные благодаря усилиям медиков состояние малыша значительно улучшилось. На данный момент врачи оценивают его как близкое к удовлетворительному.
