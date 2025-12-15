Ричмонд
Трое детей отравились угарным газом в Уфе: всему виной случившийся на выходных пожар

В Уфе из-за пожара трое детей попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 13 декабря, в уфимскую городскую детскую клиническую больницу № 17 поступили трое детей, пострадавших от отравления угарным газом во время пожара. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

После осмотра врачей в стационар в тяжелом состоянии был госпитализирован самый младший из пострадавших — годовалый ребенок.

По словам министра, за выходные благодаря усилиям медиков состояние малыша значительно улучшилось. На данный момент врачи оценивают его как близкое к удовлетворительному.

