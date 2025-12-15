Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч за покупку справки для оружия

В Братске осудили 38-летнего местного жителя за дачу взятки через посредника. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, мужчина хотел получить медицинскую справку для оформления разрешения на оружие, не проходя обследование.
— Суд установил, что в августе 2024 года обвиняемый узнал от знакомого о возможности купить нужные документы. Он перевел 11 тысяч рублей на счет посредника и отправил фото своих документов. Позже в торговом центре он получил готовые справки с фиктивными данными, так как никаких анализов и медкомиссий он не проходил. Преступление было пресечено полицией, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Расследование в отношении медицинских работников, которые получали деньги, продолжается.
