Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч за покупку справки для оружия

— Суд установил, что в августе 2024 года обвиняемый узнал от знакомого о возможности купить нужные документы. Он перевел 11 тысяч рублей на счет посредника и отправил фото своих документов. Позже в торговом центре он получил готовые справки с фиктивными данными, так как никаких анализов и медкомиссий он не проходил. Преступление было пресечено полицией, — рассказывают в пресс-службе ведомств.