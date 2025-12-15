Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч за покупку справки для оружия

В августе 2024 года обвиняемый узнал от знакомого о возможности купить нужные документы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске осудили 38-летнего местного жителя за дачу взятки через посредника. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, мужчина хотел получить медицинскую справку для оформления разрешения на оружие, не проходя обследование.

— Суд установил, что в августе 2024 года обвиняемый узнал от знакомого о возможности купить нужные документы. Он перевел 11 тысяч рублей на счет посредника и отправил фото своих документов. Позже в торговом центре он получил готовые справки с фиктивными данными, так как никаких анализов и медкомиссий он не проходил. Преступление было пресечено полицией, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Расследование в отношении медицинских работников, которые получали деньги, продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей.