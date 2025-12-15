В Омске впервые ушла в суд «уголовка» о продаже банковской карты

В понедельник, 15 декабря, областное УМВД сообщило о первом в регионе примере передачи в суд уголовного дела о продаже гражданином именной банковской карты третьим лицам. Речь идет 18-летнем студенте колледжа, ему предложили продать две его банковские карты и сим-карты за 23 000 рублей.
Студент согласился и передал карты через своего приятеля, дав и доступ к своим банковским счетам.
Оплату, однако, он не получил, а через несколько дней ему пришло уведомление о блокировке всех его счетов и карт, поскольку на них засекли неправомерные операций. Оперативники задержали и обвиняемого, и его приятеля.
«По предварительным данным, карты обвиняемого посредник передал курьеру, личность которого, а также других участников противоправной деятельности в настоящее время устанавливается», — сообщила пресс-служба УМВД.
Уголовное дело расследовали по статье УК «Приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа». По этой же статье проверяют и приятеля студента.
Дело передано в Центральный суд Омска. Молодому человеку ныне грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до трех лет.
