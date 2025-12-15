В Тайшетском округе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

В Тайшетском округе произошла авария с участием трех автомобилей, есть пострадавший. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 15 декабря 2025 года около 10:00 на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» около поселка Бирюса.
— По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Honda Odyssey», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Красноярска, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречку. Там он врезался в грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 47-летний мужчина. После в грузовик врезался большегруз «КАМАЗ», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В аварии травмы получил водитель минивэна. В это время госавтоинспекторы установили, что на «Хонде» износ шин не соответствовал требованиям безопасности, в связи с этим водителя могут привлечь к административной ответственности. Сейчас проводится проверка.
В это время водителей просят быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила, дистанцию и скоростной режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске за неделю произошло 16 ДТП с пострадавшими.