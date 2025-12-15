В Тайшетском округе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

— По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Honda Odyssey», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Красноярска, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречку. Там он врезался в грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 47-летний мужчина. После в грузовик врезался большегруз «КАМАЗ», — пояснили в пресс-службе ведомства.