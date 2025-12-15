Ричмонд
Дерзкое ограбление в Кишинева: Прямо в отделении банка у женщины отобрали 51 тысячу леев

Подозреваемые арестованы на 30 суток, им грозит до 7 лет лишения свободы [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, (жители Молдовы и Украины) подозреваемых в ограблении 61-летней женщины, сообщает полиция.

У потерпевшей похитили около 51 тысячи леев. Инцидент произошёл в отделении банка, куда женщина пришла, чтобы внести деньги на свой счёт.

При задержании у подозреваемых изъяли часть суммы — 27 тысяч леев, остальные средства, по предварительной информации, были переведены другим лицам.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. Им грозит до 7 лет лишения свободы.