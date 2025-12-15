Под Минском микроавтобус снес забор жилого дома и опрокинулся

Авария произошла в воскресенье, 14 декабря, на трассе местного назначения в деревне Клюи. Около 13.00 часов 38-летний сельчанин на микроавтобусе «Фольксваген» не справился с управлением при обгоне. Бус ушел в занос, снес забор жилого дома и опрокинулся.