Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У екатеринбургского института МВД задержали молодого человека с 3 бомбами

Бдительность полицейского патруля помогла предотвратить трагедию в столице Урала. Стражи порядка остановили прохожего, в рюкзаке которого были 3 самодельных взрывных устройства. Возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге сотрудники полиции предотвратили готовящееся преступление, задержав 22-летнего местного жителя с арсеналом взрывчатки. Молодой человек с тремя самодельными бомбами в рюкзаке находился в непосредственной близости от вуза системы МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Инцидент случился в выходные в микрорайоне Эльмаш. Проходивший у института МВД полицейский патруль заметил подозрительного молодого человека.

Его остановили для проверки. Опасения подтвердились: в рюкзаке у 22-летнего парня лежали три самодельные бомбы. На место сразу же вызвали спецслужбы и взрывотехников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Сейчас правоохранители устанавливают мотивы злоумышленника, а также происхождение изъятых устройств.