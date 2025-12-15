У екатеринбургского института МВД задержали молодого человека с 3 бомбами

В Екатеринбурге сотрудники полиции предотвратили готовящееся преступление, задержав 22-летнего местного жителя с арсеналом взрывчатки. Молодой человек с тремя самодельными бомбами в рюкзаке находился в непосредственной близости от вуза системы МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.