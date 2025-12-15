В Китае кот выжил после того, как оказался в работающей стиральной машине

В Китае кот по кличке Цзинтяо чудом выжил после того, как несколько минут провел внутри работающей стиральной машины, сообщает South China Morning Post.
Хозяйка животного обнаружила своего любимца в барабане стиральной машины, когда вынимала оттуда белье. Женщина заметила, что нос кота был красным. Позже выяснилось, что кот получил лишь легкие повреждения лап.
Однако общественность резко осудила ее за небрежность. Некоторые комментаторы обвинили женщину в жестоком обращении с животным, отметив, что кота нужно было сразу показать ветеринару, чтобы проверить его на внутренние травмы.