В Новосибирске выясняют причины заболевания туберкулезом учащихся школы

В одной из школ Новосибирска дети заболели туберкулезом, количество заболевших пока неизвестно. Инцидент расследуют специалисты Роспотребнадзора.

Источник: Российская газета

Ранее в соцмедиа появилась информация, что у учеников одной из школ микрорайона ОбьГЭС зафиксировали туберкулез, все заболевшие были госпитализированы, а учебное заведение пока продолжает работать.

Представители новосибирской мэрии уточнили РИА Новости, что в связи с произошедшим в школе сейчас работают санврачи, выясняя источник и причины заболевания.

В образовательное учреждение ограничен доступ родителей и посетителей, в школе идет дезинфекция, контактировавшим с заболевшими школьникам, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза. Кроме того, сотрудники школы прошли флюорографию.