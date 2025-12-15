В Новосибирске выясняют причины заболевания туберкулезом учащихся школы

Ранее в соцмедиа появилась информация, что у учеников одной из школ микрорайона ОбьГЭС зафиксировали туберкулез, все заболевшие были госпитализированы, а учебное заведение пока продолжает работать.
Представители новосибирской мэрии уточнили РИА Новости, что в связи с произошедшим в школе сейчас работают санврачи, выясняя источник и причины заболевания.
В образовательное учреждение ограничен доступ родителей и посетителей, в школе идет дезинфекция, контактировавшим с заболевшими школьникам, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза. Кроме того, сотрудники школы прошли флюорографию.