Директор школы рассказала о мальчике, напавшем на учительницу в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Напавший на учительницу в школе Петербурга мальчик был замкнутым на фоне его сверстников, учился средне, сообщила директор школы Светлана Бабак.

Источник: Соцсети

«Мальчик — средний ученик, по итогам года всего три тройки. (Он — ред.) не испытывал таких серьезных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что он такой более замкнутый, более спокойный мальчик», — рассказала Бабак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По предварительным данным ГУМВД и СУСК, утром в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.