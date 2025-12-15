Ричмонд
В деревне Башкирии волки загрызли собаку на цепи

Источник: Соцсети

Волки загрызли собаку в деревне Магадеево Бурзянского района. Утром хозяин нашел останки сторожевого пса.

На видеозаписи, присланной в редакцию «Башинформа», видны многочисленные следы волков возле дома, стоящего рядом с лесом. По словам местного жителя Данила Гарифуллина, хищников было несколько, и они могли напасть на лошадей в загоне.

«Около 9−10 утра вышел покормить лошадей. Меня встретила ужасная картина: собака была на цепи, волки загрызли, голову только оставили. Хищники могут напасть и на лошадей, это страшно», — рассказывает Данил.

Ранее в Бурзянском районе Башкирии рядом с деревней Киекбаево заметили стаю волков.