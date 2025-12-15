В Молдове 16-летнего подростка избили и задушили, а его смерть пытались выдать за несчастный случай: Задержан подозреваемый, проживавший в семье погибшего

Трагедия произошла вечером 14 декабря в селе Брынзены Единецкого района.
Тело 16-летнего парня было найдено с многочисленными следами насильственной смерти, пишет pulsmedia.md. Сначала его смерть пытались выдать за несчастный случай — якобы падение с высоты, однако судмедэкспертиза показала, что подростка избили до смерти и задушили.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, проживавший в семье погибшего. Его задержали на 72 часа, начато уголовное расследование.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».
Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).
Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».
По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).