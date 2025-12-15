Электричка сбила насмерть иностранца на станции Горелово в Петербурге

В Петербурге на 20-м километре четвертого пикета у железнодорожной станции Горелово электричка насмерть сбила мужчину. Проверка показала, что погибшему было 40 лет, он приехал из ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Оказалось, что за несколько секунду до трагедии иностранец переходил пути через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, — уточнили в ведомстве.
Предотвратить случившееся не помогли ни звуковые сигналы от машиниста, ни экстренное торможение. А все из-за малого расстояния между поездом и мужчиной.
Транспортные полицейские призвали жителей Петербурга и Ленинградской области быть осторожнее и соблюдать правила безопасности. Ведь пренебрежение ими может привести к необратимым последствиям.