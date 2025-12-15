Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричка сбила насмерть иностранца на станции Горелово в Петербурге

Мужчина погиб на железной дороге в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на 20-м километре четвертого пикета у железнодорожной станции Горелово электричка насмерть сбила мужчину. Проверка показала, что погибшему было 40 лет, он приехал из ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Оказалось, что за несколько секунду до трагедии иностранец переходил пути через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, — уточнили в ведомстве.

Предотвратить случившееся не помогли ни звуковые сигналы от машиниста, ни экстренное торможение. А все из-за малого расстояния между поездом и мужчиной.

Транспортные полицейские призвали жителей Петербурга и Ленинградской области быть осторожнее и соблюдать правила безопасности. Ведь пренебрежение ими может привести к необратимым последствиям.