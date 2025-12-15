Ричмонд
В Алькеевском районе в ДТП погиб 24-летний водитель легкового автомобиля

Водитель легковушки при выполнении обгона выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

Источник: ГИБДД Татарстана

В Алькеевском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств случившегося.

ГИБДД МВД по Татарстану в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и маневры, особенно при обгоне.