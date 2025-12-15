В ЖК «Озерки» воронежцы уронили диван на припаркованный автомобиль

За последние недели это не первый случай в ЖК «Озерки», который попадает в новостные ленты. В конце ноября, например, неизвестные сбросили с высоты наполненный водой пакет, который разорвался прямо под ногами проходившей девушки. Авторы публикации предположили, что это могли быть дети, и призвали родителей провести с ними профилактическую беседу, чтобы избежать опасных ситуаций, которые могут привести к серьезным травмам.