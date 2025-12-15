В ЖК «Озерки» воронежцы уронили диван на припаркованный автомобиль

Мягкую мебель вынесли из подъезда дома. Мужчины поставили диван на тротуар, чтобы передохнуть, а когда подняли его вновь, то не удержали — тот перевернулся, рухнув прямо на капот ближайшей легковушки. Несмотря на провал, погрузку продолжили. Как сильно пострадало авто — на опубликованной записи не видно.
Местные жители в комментариях с иронией обсуждали, как в такой ситуации оформлять страховой случай: «по европротоколу» или как-то еще?
За последние недели это не первый случай в ЖК «Озерки», который попадает в новостные ленты. В конце ноября, например, неизвестные сбросили с высоты наполненный водой пакет, который разорвался прямо под ногами проходившей девушки. Авторы публикации предположили, что это могли быть дети, и призвали родителей провести с ними профилактическую беседу, чтобы избежать опасных ситуаций, которые могут привести к серьезным травмам.