В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Мужчину с тремя самодельными бомбами задержали в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при патрулировании 22-летний мужчина, прибывший в столицу Урала из другого субъекта страны, был задержан, сейчас он помещен под стражу», — сказал Горелых.

По словам собеседника, «при досмотре у него изъяли три самодельных взрывных устройства, которые могли натворить немало бед». «Более подробные и точные обстоятельства пока в интересах следствия не разглашаются», — отметил представитель полицейского главка, добавив, что возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, задержан был подозреваемый в минувшие выходные при патрулировании в микрорайоне Эльмаш на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России.