В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при патрулировании 22-летний мужчина, прибывший в столицу Урала из другого субъекта страны, был задержан, сейчас он помещен под стражу», — сказал Горелых.
По словам собеседника, «при досмотре у него изъяли три самодельных взрывных устройства, которые могли натворить немало бед». «Более подробные и точные обстоятельства пока в интересах следствия не разглашаются», — отметил представитель полицейского главка, добавив, что возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, задержан был подозреваемый в минувшие выходные при патрулировании в микрорайоне Эльмаш на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России.