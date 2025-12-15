Аврия с участием двух автоубсов произошла в Ростове

Два автобуса столкнулись в районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня, 15 декабря, редакции «КП — Ростов-на-Дону» сообщил очевидец.
По словам ростовчанина, в ДТП попал автобусы № 1 (мкр. Суворовский — Центральный рынок) и № 77 (Покровский храм — Центральный рынок).
После столкновения машины получили повреждения, в частности, в салоне одного из автобусов оказалось разбито окно. Предварительно, пострадавших нет. Официальной информации по происшествию от управления Госавтоинспекции не поступало.
