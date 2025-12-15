Пожар в Калининграде: спасены четыре человека, эвакуированы тринадцать

Пожар начался в одной из квартир трёхэтажного дома. По предварительным данным, огонь охватил домашнюю мебель и бытовые вещи на площади около пяти квадратных метров. Главной задачей прибывших расчётов стало не только тушение, но и спасение людей, а также предотвращение распространения пламени на другие помещения и квартиры.