Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Калининграде: спасены четыре человека, эвакуированы тринадцать

Сегодня сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Харьковской.

Источник: МЧС РФ

В результате оперативных действий огнеборцы спасли четырёх человек и эвакуировали ещё тринадцать жильцов, включая двоих детей.

Пожар начался в одной из квартир трёхэтажного дома. По предварительным данным, огонь охватил домашнюю мебель и бытовые вещи на площади около пяти квадратных метров. Главной задачей прибывших расчётов стало не только тушение, но и спасение людей, а также предотвращение распространения пламени на другие помещения и квартиры.

Благодаря слаженной работе пожарных распространение огня удалось остановить. Возгорание было полностью ликвидировано. На месте работали 16 специалистов МЧС и три единицы спецтехники.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Расследованием займутся сотрудники органов дознания МЧС России.