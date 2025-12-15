Бастрыкин взял на контроль дело о расселении аварийного дома в Калининграде

Речь идёт о четырехквартирном доме на улице Заводской, построенном в 1945 году. Здание, где продолжают жить люди, находится в катастрофическом состоянии: разрушаются несущие конструкции, текут крыши, изношены все инженерные системы. Несмотря на то что дом был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2017 году, жильцов до сих пор не расселили, а установленный срок перенесён. Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата.