Бастрыкин взял на контроль дело о расселении аварийного дома в Калининграде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Калининграде.

Источник: Бизнес-Калининград

Инцидент стал известен после публичного обращения одной из жительниц в телеграм-канал СК России.

Речь идёт о четырехквартирном доме на улице Заводской, построенном в 1945 году. Здание, где продолжают жить люди, находится в катастрофическом состоянии: разрушаются несущие конструкции, текут крыши, изношены все инженерные системы. Несмотря на то что дом был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2017 году, жильцов до сих пор не расселили, а установленный срок перенесён. Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата.

После публикации обращения Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело.