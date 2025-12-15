В Самаре вынесли приговор застройщику Михаилу Жукову за неуплату налогов на 66 млн рублей

Михаил Жуков известен в Самаре в качестве застройщика проблемного ЖК Космолет. В октябре Октябрьский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии, но зачли время пребывания бизнесмена под стражей. Предпринимателя обвиняли в незаконном привлечении средств дольщиков для строительства жилого комплекса «Космолет». По данным прокуратуры, Михаил Жуков заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. Строительство ЖК приостановили в июне 2022 года из-за нехватки финансирования.