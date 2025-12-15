В Омске омич обматерил судью и добавил себе новую уголовную статью

В СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего омича. Его обвиняют в неуважении к суду.
По данным следствия, мужчина оскорбил слух судьи нецензурной лексикой, объектом которой стал сам служитель Фемиды. Инцидент произошел во время судебного заседания — любителя русского мата судили по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего.
Теперь к уголовному багажу омича прибавится новая судимость, а возможно и новый срок. Уголовное дело об оскорблении судьи передано в суд. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до 6 месяцев.