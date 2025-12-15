Бастрыкин заинтересован возможной вырубкой леса во Всеволожске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства во Всеволожске. Через приемную во «ВКонтакте» к нему обратились горожане, заявившие, что в декабре вдоль земельного участка, который находится в рекреационной и водоохранной зоне, установили ограждение. В результате перекрыт доступ к нескольким водоемам.