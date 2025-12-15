После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело

Следствием установлено, что вечером 13 декабря на территории аэродрома Новинки, вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области, при осуществлении полета потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Самолет получил механические повреждения, что повлекло причинение ущерба на сумму более 1 млн рублей.