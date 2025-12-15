Принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина продлили до июня

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в суде, меры медицинского характера пациенту продлены до середины июня 2026 года включительно.
Анатолий Москвин находится в больнице с 2012 года. Его судили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), но освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, срок которого постоянно продлевают.
В квартире нижегородца обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями.