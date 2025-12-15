В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов

«С места развертывания штаба поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14 декабря: в нее входят пятеро мужчин и одна женщина на снегоходах с волокушами», — сообщили агентству ТАСС в МЧС края.
О пропавших походниках в экстренные службы заявил хозяин гостиницы в поселке Средняя Усьва: по его данным, у туристов есть запас еды. Они вышли 13-го и планировали вернуться 14-го декабря, но с самого начала допускали, что могут задержаться.
Между тем
В тех же краях продолжаются поиски туристов, приехавших из Свердловской области покорять гору Ослянка. Двое вернулись на турбазу, откуда стартовали ранее, с 13 их товарищами связи нет, их местоположение устанавливают спасатели и волонтеры. Работы осложняются сильным ветром, метелью и плохой видимостью. По этой причине пока нет возможности задействовать авиацию.
Пропавшие также передвигались на снегоходах.
Кстати
Сегодня в 13.10 по местному времени поступила информация, что на реке Чусовая в Добрянском муниципальном округе рядом с селом Красная слудка очевидцы спасли мужчину: он катался на снегоходе провалился под лед.