В Ростовской области из-за неисправного дымохода полностью выгорел частный дом

В хуторе Антиповском Ростовской области из-за неисправного дымохода вспыхнул пожар в частном доме, в итоге постройка полностью выгорела. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар случился на прошедших выходных, 13 декабря. Предварительно, искры из дымохода попали на чердак, и после этого загорелась крыша дома.
Хозяин не имел доступ к чердаку, а также у него не было огнетушителя, поэтому он ничего не смог сделать с огнем. Пламя в итоге охватило всю постройку. На месте от МЧС работали пять человек, использовали две автоцистерны.
Жителям Дона напоминают: нужно регулярно чистить дымоход от сажи и мусора, необходимо следить за вентиляцией и тягой, нельзя допускать появления трещин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.