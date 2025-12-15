Две машины сгорели после атаки беспилотников ВСУ на Ростов

Две машины выгорели в Ростове-на-Дону во время атаки украинских БПЛА. Эту информацию подтвердил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона сообщил, что на одной из улиц города после падения беспилотника загорелись две легковые машины, припаркованные около частного дома.
Возгорание оперативно потушили пожарные, но до этого ожог руки получил владелец одного из автомобилей — мужчина пытался самостоятельно ликвидировать огонь до прибытия помощи.
Добавим, также ущерб зафиксировали на улице Всесоюзной. В районе падения БПЛА ввели локальный режим ЧС.
