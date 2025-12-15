Ричмонд
Найденные в Пермском крае туристы ожидали помощи в лесу

ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Найденные у горы Ослянка в Пермском крае туристы ожидали помощи в лесу, где просидели почти двое суток, сообщает СУ СКР по региону.

Группа туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером в субботу. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с туристами не было. Следователи после инцидента завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Вечером в понедельник СУ СКР по региону сообщил, что туристы найдены, им ничего не угрожает. Предварительно известно, что путешественники не вернулись на базу из-за поломки транспорта.

«Туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве», — говорится в сообщении.