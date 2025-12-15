Два калининградца сели на скамью за попытку контрабанды янтаря на 7,2 млн рублей

Согласно материалам следствия, в августе 2023 года обвиняемые с группой соучастников планировали переправить ценный груз через реку Неман на территорию Литвы. Для этого они использовали беспилотник, чтобы перебросить через водную преграду трос, по которому должны были переместить мешки с камнем. Их действия были вовремя пресечены пограничниками.