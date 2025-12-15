Два калининградца сели на скамью за попытку контрабанды янтаря на 7,2 млн рублей

Двое местных жителей обвиняются в организации преступной схемы по незаконному вывозу за границу партии янтаря весом более 250 кг на сумму свыше 7,2 млн рублей.
Согласно материалам следствия, в августе 2023 года обвиняемые с группой соучастников планировали переправить ценный груз через реку Неман на территорию Литвы. Для этого они использовали беспилотник, чтобы перебросить через водную преграду трос, по которому должны были переместить мешки с камнем. Их действия были вовремя пресечены пограничниками.
Уголовное дело квалифицировано как покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, совершённое группой лиц. Первое судебное заседание по делу назначено на 17 декабря 2025 года. Рассмотрение дела в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.