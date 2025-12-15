Ричмонд
Подозреваемую во взятке судью Воронежского арбитражного суда могут отправить в отставку

Решение примут 18 декабря на квалификационной коллегии судей.

18 декабря на квалификационной коллегии судей Воронежской области рассмотрят о приостановлении полномочий судьи арбитражного суда Светланы Мальцевой. Женщину обвиняют в получении взятки. Уголовное дело в отношении нее возбудили в июле этого года.

16 июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Мальцевой.

В случае подтверждения вины Светлане Мальцевой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.