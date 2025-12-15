Ричмонд
Песков осудил теракт в Австралии и назвал его варварским

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии», — сказал представитель Кремля. «Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука», — подчеркнул Песков.

