Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла

ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Одна из четырех пострадавших при взрыве бытового газа в городе Петров Вал Волгоградской области скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.

Источник: Соцсети

МЧС РФ 11 декабря сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

«Женщина, находившаяся в отделении реанимации Центральной городской больницы № 1 города Камышина, несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью», — сообщили в комитете РИА Новости.

По словам собеседника агентства, трое других пациентов, в том числе ребенок, продолжают лечение в больнице Волгограда.