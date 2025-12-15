Одна из пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области умерла

МЧС РФ 11 декабря сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.